В Киеве произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественные новости».

«В Киеве слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты. В столице работает ПВО», — говорится в публикации.

Воздушная тревога объявлена в столице Украины, а также в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

До этого сообщалось, что в Киевской, Сумской и Одесской областях Украины произошли взрывы.

Также Telegram-канал SHOT информировал, что российские беспилотники «Герань» нанесли новый удар по порту в Измаиле Одесской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СМИ сообщали, что украинские порты превратились в центры контрабанды кокаина и оружия.