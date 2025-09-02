В России хотят увеличить срок действия воинских перевозочных документов

Министерство обороны РФ считает необходимым увеличить с трех до шести месяцев срок действия воинских перевозочных документов. Проект приказа военного ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что возросло количество случаев направления на специальную военную операцию военнослужащих, которым предусмотрена выдача воинских перевозочных документов на срок более трех месяцев. В целом это связано с увеличением числа поездок военных из мест постоянной дислокации к местам выполнения боевых задач. В результате срок действия перевозочных документов истекает и военнослужащие не могут оформить прошение для обратной поездки.

В настоящее время проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.

11 июня стало известно, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО, включая добровольцев и членов их семей, право бесплатного пользования бизнес-залами в аэропортах, на вокзалах, в портах, на автовокзалах и других транспортных узлах.

Ранее в России предложили ввести еще одну льготу для участников СВО.