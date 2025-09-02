На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят увеличить срок действия воинских перевозочных документов

Минобороны намерено увеличить срок действия воинских перевозочных документов
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Министерство обороны РФ считает необходимым увеличить с трех до шести месяцев срок действия воинских перевозочных документов. Проект приказа военного ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что возросло количество случаев направления на специальную военную операцию военнослужащих, которым предусмотрена выдача воинских перевозочных документов на срок более трех месяцев. В целом это связано с увеличением числа поездок военных из мест постоянной дислокации к местам выполнения боевых задач. В результате срок действия перевозочных документов истекает и военнослужащие не могут оформить прошение для обратной поездки.

В настоящее время проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.

11 июня стало известно, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО, включая добровольцев и членов их семей, право бесплатного пользования бизнес-залами в аэропортах, на вокзалах, в портах, на автовокзалах и других транспортных узлах.

Ранее в России предложили ввести еще одну льготу для участников СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами