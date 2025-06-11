На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами

Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами
close
Илья Питалев/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО, включая добровольцев и членов их семей, право бесплатного пользования бизнес-залами в аэропортах, на вокзалах, в портах, на автовокзалах и других транспортных узлах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается расширить меры социальной защиты, включив право на бесплатное посещение бизнес-залов всех транспортных узлов (терминалов), таких как вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, автобусные станции», — говорится в тексте письма.

Миронов в своем обращении отметил, что действующее законодательство, в том числе закон «О статусе военнослужащих», уже гарантирует военнослужащим бесплатный проезд в служебных целях, однако вопросы комфорта и дополнительных услуг остаются неурегулированными.

Он считает необходимым внести изменения в законодательство, касающееся статуса военнослужащего, а также в правовые акты, регулирующие пассажирские перевозки общественным транспортом, чтобы закрепить право участников СВО, включая добровольцев и членов их семей, на доступ в бизнес-залы аэропортов, вокзалов, портов, автовокзалов и других транспортных узлов. По мнению политика, это позволит создать достойные условия для участников специальной военной операции во время переездов.

С момента начала специальной военной операции в России значительно расширился перечень льгот и выплат, доступных ветеранам боевых действий. Помимо этого, постоянно пополняется список категорий граждан, имеющих право на получение статуса ветерана боевых действий, а следовательно, и на государственную поддержку. В материале «Газеты.Ru» подробно рассмотрены все виды поддержки, предоставляемой ветеранам боевых действий: денежные выплаты, налоговые, социальные, коммунальные и другие льготы, а также процедура оформления льгот и необходимые документы.

Ранее в России предложили ввести еще одну льготу для участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами