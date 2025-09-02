В КНДР создали новейший твердотопливный двигатель для межконтинентальных ракет

ЦТАК: в КНДР создан новейший двигатель для ракет «Хвасон-19» и «Хвасон-20»

В Северной Корее создан твердотопливный двигатель высокой тяги для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19» и МБР следующего поколения «Хвасон-20». Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

1 сентября глава КНДР Ким Чен Ын посетил Научно-исследовательский институт Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения, где ознакомился с результатами испытаний двигателя. Твердотопливный двигатель высокой тяги изготовлен с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Его наземные испытания проводились в течение двух лет.

Лидер КНДР обсудил создание специализированной базы серийного производства таких двигателей. Он также предложил наградить научных сотрудников НИИ.

21 августа телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы КНДР построили секретную ракетную базу в 27 километрах от границы с Китаем, на которой могут храниться до девяти межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее Ким Чен Ын призвал северокорейских военных быть готовыми к войне.