На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В КНДР создали новейший твердотопливный двигатель для межконтинентальных ракет

ЦТАК: в КНДР создан новейший двигатель для ракет «Хвасон-19» и «Хвасон-20»
true
true
true
close
KCNA

В Северной Корее создан твердотопливный двигатель высокой тяги для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19» и МБР следующего поколения «Хвасон-20». Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

1 сентября глава КНДР Ким Чен Ын посетил Научно-исследовательский институт Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения, где ознакомился с результатами испытаний двигателя. Твердотопливный двигатель высокой тяги изготовлен с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Его наземные испытания проводились в течение двух лет.

Лидер КНДР обсудил создание специализированной базы серийного производства таких двигателей. Он также предложил наградить научных сотрудников НИИ.

21 августа телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы КНДР построили секретную ракетную базу в 27 километрах от границы с Китаем, на которой могут храниться до девяти межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее Ким Чен Ын призвал северокорейских военных быть готовыми к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами