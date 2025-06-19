КНДР выпустила в сторону Китая десяток баллистических ракет

Reuters: Северная Корея выпустила более 10 ракет в сторону Китая

Северная Корея выпустила более 10 баллистических ракет в сторону Китая, сообщает Reuters.

По данным агентства, ракеты были выпущены из Сунана, расположенного вблизи Пхеньяна, в северо-западном направлении.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын призвал северокорейских военных быть готовыми к войне.

Глава государства посетил авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии. Там он руководил боевыми учениями авиационных отрядов ВВС Северной Кореи.

В ходе учений северокорейские военные отработали навыки авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений, подразделений РЛС и РЭБ по выполнению заданий противовоздушной обороны. Также они отработали уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе.

Также Ким Чен Ын во время посещения российского посольства в Пхеньяне 9 мая заявил, что отдаст приказ об использовании Вооруженных сил КНДР для оказания помощи России при необходимости.

Ранее Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.