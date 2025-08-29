Российские военные уничтожили бункер с расчетами БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»

Российский расчет РСЗО «Град» уничтожил подземный забетонированный бункер с личным составом элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении. Об этом ТАСС заявил командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Талант.

Он отметил, что во время получения задачи была корректировка, «что были операторы БПЛА в лесополосах».

«Сказали, что это «мадьяры». Соответственно, надо их уничтожить. Мы посмотрели, навелись и попали прямо в цель. Они были в подземном бункере бетонированном. Ракеты пробили спокойно, уничтожили цель», — сказал военнослужащий.

По словам Таланта, в зоне ответственности группировки действует много операторов дронов-камикадзе и других беспилотников ВСУ. Он добавил, что бойцы ВС России дополнительно оборудовали боевую машину для защиты экипажа от вражеских дронов и осколков сбрасываемых с них снарядов.

«Наварили мангалы (навесы из металлической сетки — прим. «Газета.ru»), это противодействие FPV-дронам. У нас есть устройство РЭБ, 12-й, 16-й калибры дробовиков. Детектор БПЛА. Он (дрон ВСУ) только пролетает, засекаем и уничтожаем», — рассказал боец.

Накануне российский безэкипажный катер потопил корабль ВСУ.

Ранее уничтожение украинского корабля «Симферополь» попало на видео.