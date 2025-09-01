В настоящее время большинство жителей Украины смирились с необходимостью уступить восточные территории страны России, чтобы приблизить мир. Об этом в своей статье для агентства Bloomberg пишет обозреватель Макс Гастингс.

«Президент России Владимир Путин может похвастаться значительным достижением. <...> Почти все [украинцы] сейчас признают то, чего не признавали год назад: что они будут вынуждены уступить восток своей страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», — говорится в материале.

По мнению Гастингса, украинцы уже не верят словам о гарантиях безопасности от США, так как видят, что президент Штатов Дональд Трамп «одержим идеей получить Нобелевскую премию мира, а не тем, чтобы остановить Путина».

30 августа состоялся брифинг начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в ходе которого он сообщил, что стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов.

Он отметил, что уже освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем ВС России 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. О чем еще рассказал Герасимов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский усомнился в способности Украины восстановить границы.