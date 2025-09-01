На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На границе Израиля скопились 600 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы

РИА: тонны гумпомощи для жителей сектора Газа скопились на границе Израиля
true
true
true
close
Abdel Kareem Hana/AP

Тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа скопились на границе Израиля. Об этом сообщило РИА Новости.

На данный момент здесь находится 600 грузовиков. Израильская армия планирует пропускать по 300 грузовиков в день.

«Задача армии Израиля заключается в том, чтобы гуманитарные грузы могли поступать в сектор Газа. Мы не отвечаем за их распределение, но при этом у нас есть ежедневная координация со всем гуманитарными организациями», — рассказала агентству представитель Армии обороны Израиля.

По данным ООН, более полумиллиона жителей Газы оказались в условиях полномасштабного голода, сопровождающегося массовым истощением и крайней нуждой. Ожидается, что в ближайшие недели голод распространится.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь призывают к немедленному прекращению огня и открытию ‎гуманитарного доступа в анклав.

Единственным членов Совета Безопасности ООН, не поддержавшим заявление о голоде в секторе Газа, стали США.

Ранее флотилия Греты Тунберг отплыла к сектору Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами