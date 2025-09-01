На границе Израиля скопились 600 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы

Тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа скопились на границе Израиля. Об этом сообщило РИА Новости.
На данный момент здесь находится 600 грузовиков. Израильская армия планирует пропускать по 300 грузовиков в день.
«Задача армии Израиля заключается в том, чтобы гуманитарные грузы могли поступать в сектор Газа. Мы не отвечаем за их распределение, но при этом у нас есть ежедневная координация со всем гуманитарными организациями», — рассказала агентству представитель Армии обороны Израиля.
По данным ООН, более полумиллиона жителей Газы оказались в условиях полномасштабного голода, сопровождающегося массовым истощением и крайней нуждой. Ожидается, что в ближайшие недели голод распространится.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь призывают к немедленному прекращению огня и открытию гуманитарного доступа в анклав.
Единственным членов Совета Безопасности ООН, не поддержавшим заявление о голоде в секторе Газа, стали США.
Ранее флотилия Греты Тунберг отплыла к сектору Газа.