Работу сотрудников ТЦК на Украине будут фиксировать на камеры

На Украине сотрудников военкоматов обязали носить нагрудные видеокамеры
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине с 1 сентября обязаны использовать нагрудные мини-камеры и производить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на должностную инструкцию, которую приводит украинская «Судебно-юридическая газета».

В ней поясняется, что запись должна начинаться автоматически, как только работник притупил к своим обязанностям и вестись беспрерывно. В исключения попадают лишь случаи, когда в кадре могут оказаться военные объекты или информация с ограниченным доступом, а также личные потребности работника.

Сотрудникам военкоматов запрещается удалять записи, изменять их, выключать камеру или передавать камеру посторонним. За это им грозит дисциплинарная ответственность.

После завершения работы сотрудников ТЦК все записи с карт памяти будут автоматически загружаться на централизованный защищенный сервер. Поясняется, что так украинские власти пытаются уменьшить негативное отношение общества к сотрудникам военкоматов и пресечь нарушение ими закона.

В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями военкоматов в разных городах. В августе в Одессе камеры засняли неудачную погоню сотрудников ТЦК за призывником. Мужчина открыл калитку в подъезд на себя, а сотрудники ТЦК не смогли разобраться как работает дверь и вынуждены были уйти.

Ранее на Украине предложили мобилизовать женщин.

Новости Украины
