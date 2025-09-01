На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о трех сбитых снарядах HIMARS

МО: средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 260 беспилотников
true
true
true
close
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, силы ПВО также уничтожили 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Утром 1 сентября в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на понедельник над российскими регионами в течение пяти часов были перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников.

В ведомстве уточнили, что в Белгородской области нейтрализовали 12 беспилотников, в Саратовской – четыре. Над Самарской, Оренбургской областями и Республикой Татарстан сбили по три дрона. Два аппарата поразили над Краснодарским краем. 16 беспилотников уничтожили над Черным морем, семь – над Азовским.

Днем 31 августа Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили три снаряда РСЗО HIMARS и две управляемые авиационные бомбы, выпущенные Вооруженными силами Украины.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за неделю воздушных целей ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами