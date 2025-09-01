Минобороны РФ сообщило о трех сбитых снарядах HIMARS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, силы ПВО также уничтожили 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Утром 1 сентября в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на понедельник над российскими регионами в течение пяти часов были перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников.

В ведомстве уточнили, что в Белгородской области нейтрализовали 12 беспилотников, в Саратовской – четыре. Над Самарской, Оренбургской областями и Республикой Татарстан сбили по три дрона. Два аппарата поразили над Краснодарским краем. 16 беспилотников уничтожили над Черным морем, семь – над Азовским.

Днем 31 августа Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили три снаряда РСЗО HIMARS и две управляемые авиационные бомбы, выпущенные Вооруженными силами Украины.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за неделю воздушных целей ВСУ.