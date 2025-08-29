На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны назвали число сбитых за неделю воздушных целей ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили за неделю Су-27 и 1377 дронов ВСУ
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Средствами ПВО России за неделю были сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также 18 управляемых авиабомб. Об этом говорится в релизе Минобороны РФ.

Помимо этого, были уничтожены 9 снарядов американской РСЗО HIMARS управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 1377 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиационным базам Украины. Удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. По данным ведомства, поражены также склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ.

Кроме того, силы РФ поразили ракетный комплекс «Нептун», пункты управления, места сборки, хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, говорится в сообщении.

Ранее в Киевской области на месте, где была танковая дивизия СС, сожгли установку Gepard.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами