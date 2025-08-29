МО РФ: силы ПВО сбили за неделю Су-27 и 1377 дронов ВСУ

Средствами ПВО России за неделю были сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также 18 управляемых авиабомб. Об этом говорится в релизе Минобороны РФ.

Помимо этого, были уничтожены 9 снарядов американской РСЗО HIMARS управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 1377 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиационным базам Украины. Удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. По данным ведомства, поражены также склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ.

Кроме того, силы РФ поразили ракетный комплекс «Нептун», пункты управления, места сборки, хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, говорится в сообщении.

Ранее в Киевской области на месте, где была танковая дивизия СС, сожгли установку Gepard.