Российские подводные лодки назвали угрозой для флота НАТО

MWM: подлодки РФ с крылатыми ракетами «Циркон» представляют опасность для НАТО

Российские подводные лодки, оснащенные гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», представляют серьезную опасность для флота НАТО. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что за последнее время угроза для сил Североатлантического альянса со стороны ударного подводного флота РФ значительно возросла. Причиной послужили увеличение в российском флоте количества новейших кораблей класса «Ясень», а также принятие на вооружение все большего числа ракет «Циркон».

Как отметили авторы статьи, «Цирконы» из-за своих дальности полета и скорости являются ракетами, чрезвычайно сложными для перехвата.

«Ожидается, что сложность обнаружения кораблей класса «Ясень» и дальность полета ракеты «Циркон» окажут значительное давление на флоты стран — членов НАТО», — подчеркивается в материале.

27 августа пресс-служба Тихоокеанского флота РФ сообщила, что российские и китайские дизель-электрические подводные лодки впервые провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Патрулирование стартовало в начале августа текущего года, субмарины отправились в плавание после завершения российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2025» в акватории Японского моря.

Ранее на главную базу подводных сил Северного флота РФ прибыла новейшая российская подлодка «Князь Пожарский».