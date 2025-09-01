В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

За время действия временных ограничений на полеты в аэропорту Саратова на запасном аэродроме приземлился один самолет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что в настоящее время ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.

1 сентября сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Самары были введены временные ограничения на полеты гражданской авиации.

30 и 31 августа ограничения на полеты по соображениям безопасности вводились в аэропортах Уфы, Волгограда и Сочи. Спустя несколько часов они были сняты.

В 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине начались атаки беспилотников на регионы Российской Федерации. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов по территории России «будет увеличиваться».

