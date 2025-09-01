На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красном море атаковали связанный с Израилем танкер

Reuters: у берегов Янбу атаковали танкер, связанный с Израилем
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

В Красном море неподалеку от побережья города Янбу в Саудовской Аравии атаковали танкер, который ходит под флагом Либерии и принадлежит Израилю. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

По информации Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), инцидент произошел в 40 морских милях к юго-западу от Янбу. Экипаж судна услышал «громкий хлопок», после чего увидел «брызги от неизвестного снаряда». В результате произошедшего никто не пострадал.

«В более позднем обновлении компания Ambrey заявила, что, по ее оценке, судно «соответствует» целям йеменских хуситов, поддерживающих Иран, учитывая, что оно открыто принадлежит Израилю», — говорится в материале.

21 августа лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси заявил, что вооруженные силы движения на этой неделе осуществили удары по двум судам, находившимся в северной части Красного моря. По его словам, причиной атаки стало нарушение судами введенного хуситами запрета на сотрудничество с израильскими портами.

Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле.

