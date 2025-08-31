На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о первом прилете управляемых авиабомб в Одесской области

Милитарист: в Одесскую область впервые за СВО прилетели управляемые авиабомбы
true
true
true
close
РИА Новости

В Одесской области впервые с начала специальной военной операции (СВО) зафиксировали прилет управляемых авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщил Telegram-канал «Милитарист».

«Сообщается о прилете четырех УМПК в Одесской области - впервые за время проведения СВО», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее такие удары фиксировались в других регионах Украины, а в Одесской области этот инцидент стал первым за весь период спецоперации. В настоящий момент уточняется информация о последствиях ударов, а также о пострадавших.

30 августа российские военнослужащие с помощью удара с использованием ФАБ-3000 уничтожили часть роты испанских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По данным источника, бойцы ВС России ликвидировали порядка 15 наемников, еще 10 солдат получили тяжелые ранения.

Ранее появилось видео удара ВС РФ «Искандерами» по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами