В Одесской области впервые с начала специальной военной операции (СВО) зафиксировали прилет управляемых авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщил Telegram-канал «Милитарист».

«Сообщается о прилете четырех УМПК в Одесской области - впервые за время проведения СВО», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее такие удары фиксировались в других регионах Украины, а в Одесской области этот инцидент стал первым за весь период спецоперации. В настоящий момент уточняется информация о последствиях ударов, а также о пострадавших.

30 августа российские военнослужащие с помощью удара с использованием ФАБ-3000 уничтожили часть роты испанских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По данным источника, бойцы ВС России ликвидировали порядка 15 наемников, еще 10 солдат получили тяжелые ранения.

Ранее появилось видео удара ВС РФ «Искандерами» по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР.