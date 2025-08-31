Мерц высказался о возможной отправке наземных войск западных стран на Украину

Мерц: сейчас на Западе никто не обсуждает отправку наземных войск на Украину

В настоящее время на Западе никто не обсуждает возможную отправку наземных войск на Украину. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Политик отметил, что он «присутствует на всех этих переговорах».

«Я знаю, о чем мы говорим», — добавил он, отвечая на замечание ведущей о том, что Великобритания и Франция якобы обсуждают эту тему.

По словам Мерца, сейчас обсуждаются в первую очередь гарантии безопасности для Украины «на случай установления перемирия» и они направлены прежде всего на оказание поддержки ВСУ. Мерц подчеркнул, что это является «абсолютным приоритетом».

29 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что страны Евросоюза пока не приняли решение о численности войск, которые могут быть размещены на Украине в рамках гарантий безопасности. По данным агентства, задача ЕС на ближайшие дни заключается в том, чтобы договориться о гарантиях безопасности и финансировании для Украины.

