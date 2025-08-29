На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе пока не приняли решение об отправке военных на Украину

Bloomberg: ЕС не скоро примет решение о числе военных для отправки на Украину
Jean-Francois Badias/AP

Страны Европейского союза (ЕС) пока не приняли решение о численности войск, которые могут быть размещены на Украине в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщает Bloomberg ссылкой на источники.

«Союзники Украины продолжают обсуждать пути поддержания окончательного мира, но финального решения о численности войск в ближайшее время не ожидается», — говорится в сообщении.

По данным агентства, задача Евросоюза на ближайшие дни заключается в том, чтобы договориться о гарантиях безопасности и финансировании для Украины.

20 августа Bloomberg сообщило, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. По данным агентства, формат гарантий безопасности, который предлагает Мелони, называется «НАТО-Лайт». План не предполагает членства Украины в Североатлантическом альянсе, однако включает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава НАТО. В публикации говорится, что это позволит союзникам Киева быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск.

Ранее на Западе назвали дискуссию о гарантиях безопасности для Киева отвлекающей.

