Нетаньяху рассказал об операции против представителя военного крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидации в Газе представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейды. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

В ходе вступительной речи на заседании правительства он выразил надежду, что операция пройдет успешно.

«В ходе совместной операции Служба общей безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛ атаковали представителя ХАМАС ... Абу Убейду. Мы до сих пор не знаем окончательного результата, и я надеюсь, что его больше нет с нами», — заявил он.

Нетаньяху обратил внимание, что со стороны ХАМАС нет представителя, который мог бы подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Другие подробности инцидента неизвестны.

До этого представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри сообщил, что армия Израиля начала подготовку к наступлению в городе Газа и увеличила интенсивность боев на его окраинах.

22 августа Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС.

Ранее Египет начал готовить палестинцев для служб безопасности Газы.