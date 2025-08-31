В Курской области при атаке ВСУ пострадали двое мужчин

Хинштейн: два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Курской области

Двое россиян пострадали в слободе Белая (Курская область) результате утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате удара пострадали двое мужчин 58-ми и 54-х лет <...> В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу», — говорится в сообщении.

По его словам, у пострадавших зафиксированы множественные осколочные ранения, в настоящий момент их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Вечером 29 августа Хинштейн сообщил о том, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал электроподстанцию в селе Мантурово Мантуровского района Курской области.

По его словам, в результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах района, перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысячи жителей. Глава региона уточнил, что уже ночью электроснабжение удалось восстановить по резервной схеме.

В тот же день 26-летний инспектор ДПС пострадал в результате атаки украинского беспилотника на Октябрьский район Курской области. По словам врио губернатора региона, молодой человек получил сотрясение головного мозга и акубаротравму.

Ранее Хинштейн рассказал о состоянии оператора ВГТРК, раненного в Курской области.