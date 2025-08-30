На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тысячам жителей курского приграничья спустя 1,5 часа вернули электричество

Хинштейн: электроснабжение в трех районах курского приграничья восстановлено
true
true
true
close
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В Курской области восстановили подачу электроэнергии в трех районах, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он поблагодарил энергетиков и сотрудников оперативных служб за работу.

«Все потребители в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах запитаны», — отметил чиновник.

Его пост опубликован в 20:54. О повреждении провода на электроподстанции «Рыльск 110 кВ» из-за обстрела он сообщил примерно полтора часа назад. Из-за случившегося в приграничье без электричества остались примерно 17,1 тыс. местных жителей. Глава области также упомянул, что в результате атаки в хуторе Фонов был посечен фасад и остекление двухэтажного многоквартирного дома и придомовой постройки.

А накануне поздно вечером беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал электроподстанцию в селе Мантурово Мантуровского района Курской области. В результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах. Перебои со светом были зафиксировали примерно у 8,6 тыс. чел.

Ранее Хинштейн назвал число курян, считающихся пропавшими без вести.

