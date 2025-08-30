Украинский беспилотник атаковал здание в Белгороде

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали коммерческий объект в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он заявил, что в результате детонации дрона поврежден фасад здания. По словам главы региона, на месте работают оперативные службы.

«Информация о последствиях уточняется», — добавил он.

30 августа в селе Ясные Зори украинский дрон взорвался у коммерческого объекта, при этом пострадали супруги. Муж с женой сами обратились в больницу за медицинской помощью.

Минувшей ночью в Адыгее при падении обломков БПЛА в поселке Яблоновском были повреждены стекла в 47 квартирах, 15 частных домов, два офиса и один производственный цех. На места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб. Кроме того, власти намерены привлечь специалистов ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения.

Ранее в Краснодарском крае после атаки беспилотника эвакуировали базу отдыха.