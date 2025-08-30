На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годы

Эстония планирует тратить на оборону более 5% ВВП в течение следующих 4 лет
Ints Kalnins/Reuters

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о планах страны выделять на оборону свыше 5% от своего валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом пишет РИА Новости.

«Эстония намерена на протяжении следующих четырех лет направлять более 5% ВВП на нужды обороны», — подчеркнул Михал в ходе встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам премьер-министра, для финансирования этих расходов правительство планирует привлечь до €3,6 миллиарда за счет заемных средств, используя кредитный инструмент SAFE.

В конце апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщал, что военные расходы страны к 2026 году достигнут уровня в 5,4% от ВВП.

В июне на саммите НАТО страны-участницы достигли соглашения о ежегодном выделении 5% ВВП на ключевые оборонные нужды к 2035 году. Президент США Дональд Трамп оценил саммит как «большой успех», отметив подтверждение всеми странами-членами своей приверженности пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне.

Ранее премьер Эстонии захотел поговорить с Путиным на языке «давления».

