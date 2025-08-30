На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России сформирован проект оборонного бюджета до 2028 года

В Минобороны заявили о готовности проекта оборонного бюджета 2026 – 2028 годов
true
true
true

В России сформирован проект сбалансированного оборонного бюджета 2026 – 2028 годов, сообщил во время заседания коллегии Минобороны РФ первый замглавы военного ведомства Леонид Горнин.

По его словам, ведомство осуществляет переход к новой модели финансового планирования.

«В целях совершенствования системы финансового обеспечения оптимизирована структура центральных органов военного управления, а также проработан вопрос введения в войсковом звене в штаты полка — бригады — дивизии финансовых органов», — сказал замминистра.

Он добавил, что была создана система контроля исполнения расходов бюджета Минобороны и определены ключевые критерии выполнения плановых показателей.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что СВО будет продолжена ведением наступательных действий. Он отметил, что в течение весны и лета российские солдаты вели безостановочное наступление почти по всей линии фронта. В общей сложности они взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

Ранее Герасимов заявил о попытках ВСУ «заткнуть дыры» на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами