В России сформирован проект оборонного бюджета до 2028 года

В Минобороны заявили о готовности проекта оборонного бюджета 2026 – 2028 годов

В России сформирован проект сбалансированного оборонного бюджета 2026 – 2028 годов, сообщил во время заседания коллегии Минобороны РФ первый замглавы военного ведомства Леонид Горнин.

По его словам, ведомство осуществляет переход к новой модели финансового планирования.

«В целях совершенствования системы финансового обеспечения оптимизирована структура центральных органов военного управления, а также проработан вопрос введения в войсковом звене в штаты полка — бригады — дивизии финансовых органов», — сказал замминистра.

Он добавил, что была создана система контроля исполнения расходов бюджета Минобороны и определены ключевые критерии выполнения плановых показателей.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что СВО будет продолжена ведением наступательных действий. Он отметил, что в течение весны и лета российские солдаты вели безостановочное наступление почти по всей линии фронта. В общей сложности они взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

Ранее Герасимов заявил о попытках ВСУ «заткнуть дыры» на фронте.