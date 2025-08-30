На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Начальник Генштаба ВС России рассказал о стратегической инициативе на фронте

Герасимов заявил, что стратегическая инициатива полностью находится у ВС России
Вадим Савицкий/РИА Новости

Вооруженные силы России полностью владеют стратегической инициативой на фронте. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.

«На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск», — сказал он.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что на нескольких участках фронта, в том числе в Харьковской области и ДНР, украинские военные «отошли более чем на десять километров».

24 августа спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Днепр» ВСУ Виктор Трегубов заявил, что командование Вооруженных сил Украины надеется на погодный фактор, который способен остановить наступление армии России на Покровском направлении. По его словам, интенсивность боевых действий не снижается, а командование ВС РФ лишь наращивает группировку на ключевых направлениях.

Ранее Путин раскрыл причины успеха армии России.

