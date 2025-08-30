На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт заявил, что украинских военных вытесняют из ЛНР

Марочко: Киев контролирует менее 20% Кременских лесов
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что ВС РФ вытесняют украинские войска из Луганской народной республики (ЛНР).

По его словам, ВСУ контролируют менее 20% Кременских лесов.

«Сейчас очень сложно посчитать, какой же все-таки процент находится под контролем украинских боевиков, но явно уже менее 20%. И это ввиду только того, что еще существуют обширные серые зоны, поскольку межпозиционное пространство здесь на многих участках более 1 км. Мы плавно вытесняем противника с территории Луганской народной республики в данном районе», — поделился эксперт.

До этого Марочко сообщал, что восточная часть населенного пункта Юнаковка в Сумской области перешла под контроль армии РФ.

Он уточнил, что украинские военные продолжают контратаковать на Сумском направлении, ситуация остается стабильно напряженной.

Также Марочко сообщал, что российские военные успешно закрепляются в восточной части Константиновки в Донецкой народной республике. Эксперт добавил, что российские войска взяли под контроль несколько участков уже непосредственно в самом населенном пункте.

Ранее российские военные лишили ВСУ средств снабжения под Константиновкой в ДНР.

