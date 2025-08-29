На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине модернизировали дрон Shark-M

«Осведомитель»: ВСУ стали использовать дрон Shark-M как носитель БПЛА-камикадзе
true
true
true

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать дрон Shark-M как носитель БПЛА-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

«На беспилотнике установлены две антенны-патчи на 5,8 ГГц, что указывает на то, что перехваченный беспилотник был ретранслятором и носителем FPV-дронов», — пояснили эксперты.

Предполагается, что на Shark-M были установлены зенитные дроны, то есть дроны, предназначенные для уничтожения или противодействия другим воздушным целям.

До этого российские военные модернизировали трофейный БПЛА «Баба-яга», дав ему новое название — «тетя Вера».

Операторы БПЛА, находясь в блиндаже, смогли самостоятельно модернизировать дрон, используя FPV-дроны в качестве замены стандартных двигателей.

Военный также рассказал, что за дроном охотились целенаправленно, поэтому его удалось заполучить практически без повреждений.

Ранее военный эксперт рассказал о новом лазерном оружии ВС России.

