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Российские военные превратили трофейный дрон «Баба Яга» в «тетю Веру»

РИА: трофейный БПЛА ВСУ «Баба Яга» после модернизации стал «тетей Верой»

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Кадр из видео/Минобороны РФ

Российские военные модернизировали трофейный БПЛА «Баба Яга», дав ему новое название — «тетя Вера». Об этом пишет РИА Новости.

«Они (ВСУ) используют слово «Баба Яга», мы привыкли в страшилках, что это страшная баба-ежичка, а мы добрые люди — приносим добро, поэтому «тетя Вера» доставляет подарки», — рассказал один из военных.

Операторы БПЛА, находясь в блиндаже, смогли самостоятельно модернизировать дрон, используя FPV-дроны в качестве замены стандартных двигателей.

Военный также рассказал, что за дроном охотились целенаправленно, поэтому его удалось заполучить практически без повреждений.

До этого российский боец с позывным «Шмель» рассказал, что ВСУ организовали массовое применение тяжелых ночных дронов-бомбардировщиков типа «Баба Яга» в светлое время суток.

Недавно сообщалось, что с помощью аналогичного дрона ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области.

Ранее снайперы Росгвардии уничтожили украинский дрон «Баба Яга» в Курской области.

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