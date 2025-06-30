Капитан медицинской службы группы войск «Днепр», известный под позывным «Ардуан», сообщил о значительном достижении российской военно-полевой медицины в ходе специальной военной операции. В интервью РИА Новости он рассказал о создании уникальной системы подземных госпиталей и хорошо проработанной методике их быстрого развертывания вблизи линии фронта.

По словам врача, такая инфраструктура способна эффективно функционировать даже в условиях интенсивных боевых действий благодаря тщательной подготовке всех аспектов работы медицинских учреждений, включая организацию, логистику и обеспечение максимальной маскировки объектов.

Подчеркивая уникальность и эффективность созданных условий, «Ардуан» отметил, что внешний вид расположения медицинского пункта совершенно не выдает наличие оборудованного госпиталя под землей.

В апреле Минобороны РФ сообщило о создании мобильных врачебных комиссий для проведения осмотров военнослужащих, получивших ранения в воинских частях и подразделениях.

Ранее военный врач рассказал о массовом применении сухой плазмы в ходе СВО.