В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали машину в Брянской области, пострадал мужчина
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении мирного жителя после атаки украинских дронов.

По его словам, в селе Чуровичи Климовского района гражданский автомобиль был обстрелян FPV-дронами. В результате нападения мужчина получил легкое ранение и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

До этого Украина атаковала Горловку в Донецкой народной республике с помощью беспилотного летательного аппарата. Мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека.

В оперативных службах сообщали, что трое человек пострадали в результате удара украинской армии по стоянке стройтехники на улице Менделеева в городе Рубежный Луганской народной республики. По данным журналистов, инцидент произошел в 14:45 мск. Двоих пострадавших госпитализировали, еще одного спасти не удалось.

Ранее российские войска ударили по складам беспилотников ВСУ.

