Богомаз: жительница Брянской области пострадала при атаке БПЛА на автомобиль

Женщина пострадала при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на деревню Шилинка в Суземском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что украинские военнослужащие использовали FPV-дрон для удара по движущемуся гражданскому автомобилю.

«К сожалению, ранена жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

По словам Богомаза, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Губернатор пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

28 августа ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали гражданский автомобиль в селе Чуровичи, расположенном в Климовском районе Брянской области. Как сообщил глава региона, из-за действий украинских войск пострадал мирный житель — мужчина получил легкое ранение и был доставлен в больницу. Врачи уже оказали ему необходимую медицинскую помощь. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее в Луганской народной республике при атаке БПЛА пострадали три человека.