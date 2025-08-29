Белоусов заявил о повреждении большей части военных предприятий Украины

ВС РФ поразили 62% военных предприятий Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Коллегии Минобороны России, передает РИА Новости.

«В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника», — конкретизировал это утверждение глава Минобороны.

До этого военкоры рассказали, что ВС России уничтожили транспортные и энергетические узлы в Винницкой области.

Были поражены три объекта, среди которых локомотивное депо Козятина, подстанция «Сигнал» и тяговая подстанция Непедовки, которые формируют единый транспортно-энергетический комплекс обеспечения железнодорожного узла в регионе.

По данным журналистов, атака по Винницкой области стала системной операцией по выведению из строя транспортно-логистического коридора, через который шел основной поток зарубежной помощи украинской стороне.

Ранее российские войска ударили по одному из тренировочных лагерей пехоты ВСУ.