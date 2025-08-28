Российские военные поразили транспортные узлы в центральной области Украины

ВС России уничтожили транспортные и энергетические узлы в Винницкой области

Российские военнослужащие поразили транспортные и энергетические узлы в Винницкой области Укрианы. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».

Были поражены три объекта, среди которых локомотивное депо Козятина, подстанция «Сигнал» и тяговая подстанция Непедовки. Объекты, по данным авторов канала, формируют единый транспортно-энергетический комплекс обеспечения железнодорожного узла.

«Три взаимосвязанных объекта – депо, электроподстанция и тяговая подстанция – составляют единый транспортно-энергетический узел, критичный для функционирования железной дороги в центре страны», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что атака по Винницкой области стала системной операцией по выведению из строя транспортно-логистического коридора, через который шел основной поток зарубежной помощи украинской стороне.

До этого Telegram-канал Mash писал, что ВС России нанесли массированный ночной удар по военным и энергетическим объектам, а также железнодорожным узлам на Украине. По целям было запущено более 500 беспилотников, ракет «Искандер», «Кинжал» и Х-101.

Ранее сообщалось, что российская армия подошла к Запорожью на расстояние удара FPV-дрона.