На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные поразили транспортные узлы в центральной области Украины

ВС России уничтожили транспортные и энергетические узлы в Винницкой области
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили транспортные и энергетические узлы в Винницкой области Укрианы. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».

Были поражены три объекта, среди которых локомотивное депо Козятина, подстанция «Сигнал» и тяговая подстанция Непедовки. Объекты, по данным авторов канала, формируют единый транспортно-энергетический комплекс обеспечения железнодорожного узла.

«Три взаимосвязанных объекта – депо, электроподстанция и тяговая подстанция – составляют единый транспортно-энергетический узел, критичный для функционирования железной дороги в центре страны», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что атака по Винницкой области стала системной операцией по выведению из строя транспортно-логистического коридора, через который шел основной поток зарубежной помощи украинской стороне.

До этого Telegram-канал Mash писал, что ВС России нанесли массированный ночной удар по военным и энергетическим объектам, а также железнодорожным узлам на Украине. По целям было запущено более 500 беспилотников, ракет «Искандер», «Кинжал» и Х-101.

Ранее сообщалось, что российская армия подошла к Запорожью на расстояние удара FPV-дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами