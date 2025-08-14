На «Уралвагонзаводе» рассказали о «титане Апокалипсиса»

По случаю 105-летия отечественного танкостроения концерн «Уралвагонзавод» в своем Telegram-канале рассказал о создании легендарного «Объекта 279».

В публикации отмечается, что опытный тяжелый танк с четырьмя гусеницами и напоминающим летающую тарелку корпусом опередил свое время и определил лицо бронетехники СССР. В годы Холодной войны инженеры ВНИИТрансмаш спроектировали «титана Апокалипсиса», способного выжить в эпицентре ядерного удара.

Согласно посту, его броня могла гасить ударную волну, что стало технологическим прорывом, а конструкция позволяла боевой машине двигаться по болотам, снегу и грудам металла.

В феврале «Уралвагонзавод» заявил, что танки российского производства лучше защищены, нежели немецкий Leopard. В концерне пояснили, что отечественные боевые машины имеют гораздо меньшую площадь ослабленных зон. А основное преимущество российской бронетехники заключается в том, что она постоянно модернизируется.

Ранее российский «Терминатор» выдержал наезд на «бутерброд».