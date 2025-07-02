Французский наемник Кевин Мигель Картье Жугле с позывным Фокс был уничтожен в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По словам военкора, Жугле был родом из города Маноск во Франции.

«После тяжелых потерь под Ивано-Дариевкой попал в печально известную 47-ю бригаду, где в Сумской области и получил свой билет к Бандере», — написал Рожин.

До этого Рожин сообщал, что в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали гражданина Великобритании, который участвовал в боях на стороне Украины.

По его информации, наемник — Бенджамин Лео Берджесс, родившийся 21 мая 1992 года в Портсмуте. Он воевал под позывным Волнистый попугайчик.

В конце мая директор Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что наибольшее число наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.

Ранее на Украине разрешили центрам рекрутинга вербовать наемников в ВСУ из-за рубежа.