Над Тверской областью уничтожили несколько беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тверской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«Над Тверской областью силами ПВО министерства обороны сбито четыре беспилотника», — говорится в публикации.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Утром 29 августа Минобороны РФ сообщило, что дежурные силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами.

18 дронов сбили в Брянской области, десять беспилотников уничтожили над территорией Крыма, еще восемь — в Тверской области, по два беспилотника сбили в Орловской, Тульской и Рязанской областях, по одному — над территориями Калужской, Курской и Новгородской областей. Еще девять БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области начался ландшафтный пожар после падения дрона.