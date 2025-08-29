На Украине признали «100%-процентную инициативу» ВС РФ на одном из направлений

Российские войска продолжают наступательные действия практически на всех участках фронта, ситуация для Вооруженных сил Украины «очень сложная». Об этом заявил украинский военный обозреватель Богдан Мирошников, которого цитирует издание «Страна.ua».

По его словам, ВС РФ владеют «100%-й инициативой» на Новопавловском направлении.

Мирошников назвал самым опасным местом район, где пересекаются Донецкая, Запорожская и Днепропетровская области. По его словам, российские войска там наступают и добиваются значительных успехов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе заседания по итогам деятельности украинской армии в июле признал тяжелым положение ВСУ на Покровском, Добропольском на северо-западе Донецкой народной республики (ДНР) и Новопавловском направлениях. Сырский отметил, что российская сторона увеличивает количество солдат на 9 тыс. человек ежемесячно и планирует до конца 2025 года сформировать 10 новых дивизий, две из которых уже созданы.

Ранее российские военные уничтожили бункер с расчетами БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».