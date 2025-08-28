На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ираке заявили, что Украина обучала курдских боевиков применять БПЛА

Rudaw: Украина обучала курдских боевиков использованию дронов-камикадзе
Osman Orsal/Reuters

Задержанные в Ираке боевики, которые планировали совершить покушение на лидера «Патриотического союза Курдистана» Бафела Талабани, проходили обучение применению БПЛА на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rudaw.

«План включал в себя использование дронов-камикадзе, для этого нас отправили обучаться на Украину. После <...> был построен завод по их производству в провинции Эрбиль», — рассказал один из боевиков в ходе допроса.

Также задержанные заявили, что собирались устранить Талабани с помощью снайперских винтовок, а затем подорвать его резиденцию, используя FPV-дроны.

Отмечается, что боевиков связывают с оппозиционной партией «Народный фронт Курдистана», однако руководство организации отрицает причастность к подготовке покушения.

По данным Washington Post, Украина также спонсировала боевиков в Сирии. Киев якобы отправил 20 опытных операторов беспилотников и примерно 150 FPV-дронов в штаб-квартиру боевиков в Идлибе, чтобы оказать помощь террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в свержении экс-президента Башара Асада.

Ранее стало известно о переброске Украиной оружия в Африку.

