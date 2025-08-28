На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кабмин РФ работает над присвоением статуса ветерана еще одной категории граждан

Мишустин: статус ветеранов получат заключившие контракт в первые месяцы СВО
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В России разработали проект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые заключили контракт с Минобороны РФ в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, инициатива выполнена по поручению президента России Владимира Путина, который ранее подчеркивал необходимость присвоения статуса ветерана тем, кто участвует в специальной военной операции (СВО).

«Подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии», — сказал он в ходе заседания правительства.

Премьер-министр также отметил, что бойцы смогут воспользоваться всеми положенными им привилегиями за проявленные мужество и героизм. Мишустин добавил, что Госдума приступит к работе над проектом на следующей неделе.

12 августа правительство России дополнило список территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В перечень регионов, прилегающих к районам проведения СВО и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины, добавили Республику Крым, Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области и т.д.

Ранее Путин расширил круг лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами