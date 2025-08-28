Кабмин РФ работает над присвоением статуса ветерана еще одной категории граждан

В России разработали проект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые заключили контракт с Минобороны РФ в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, инициатива выполнена по поручению президента России Владимира Путина, который ранее подчеркивал необходимость присвоения статуса ветерана тем, кто участвует в специальной военной операции (СВО).

«Подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии», — сказал он в ходе заседания правительства.

Премьер-министр также отметил, что бойцы смогут воспользоваться всеми положенными им привилегиями за проявленные мужество и героизм. Мишустин добавил, что Госдума приступит к работе над проектом на следующей неделе.

12 августа правительство России дополнило список территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В перечень регионов, прилегающих к районам проведения СВО и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины, добавили Республику Крым, Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области и т.д.

Ранее Путин расширил круг лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий.