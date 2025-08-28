В России сообщили о перехвате еще трех украинских беспилотников

Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбили три дрона ВСУ

Утром средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 08:40 до 13:40 мск два дрона уничтожили над Курской областью и один — над Белгородской. О пострадавших и повреждениях не сообщали.

Этой же ночью в поселке Афипский Краснодарского края после атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. По данным оперштаба, площадь возгорания составила около 20 кв. метров. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают экстренные службы.

Минобороны уточнило, что за ночь над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников, еще 22 перехватили над Черным морем. Всего за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее в Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель.