На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России сообщили о перехвате еще трех украинских беспилотников

Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбили три дрона ВСУ
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Утром средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 08:40 до 13:40 мск два дрона уничтожили над Курской областью и один — над Белгородской. О пострадавших и повреждениях не сообщали.

Этой же ночью в поселке Афипский Краснодарского края после атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. По данным оперштаба, площадь возгорания составила около 20 кв. метров. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают экстренные службы.

Минобороны уточнило, что за ночь над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников, еще 22 перехватили над Черным морем. Всего за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее в Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами