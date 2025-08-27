В Ростове-на-Дону повреждены 11 домов после атаки украинских дронов

В центре Ростова-на-Дону в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины повреждены как минимум 11 жилых домов. Об этом сообщил источник ТАСС.

В городе также начал работу оперативный штаб и комиссия для оценки ущерба, организован поквартирный обход. Коммунальные службы города приступили к уборке прилегающих территорий к месту происшествия.

Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область в ночь на 27 августа, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Один из дронов попал в дом в Ростове-на-Дону, там начался пожар. Люди сумели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 27 августа над Ростовской областью сбили 15 украинских беспилотников. Дроны сбили также над Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее мощный пожар после падения дрона на дом в Ростове-на-Дону сняли на видео.