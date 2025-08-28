СМИ: Израиль высадил десант под Дамаском

Под Дамаском высадился израильский десант. Об этом, ссылаясь на сирийский военный источник, сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.
Четыре вертолета Армии обороны Израиля высадили несколько десятков солдат в районе казарм сирийской армии, расположенных в западном пригороде Дамаска Эль-Кисве.
По словам собеседника телеканала, столкновений между израильским десантом и вооруженными формированиями Сирии не было.
Незадолго до этого в Эль-Кисве были найдены установленные Израилем электронные устройства слежения и прослушивания.
21 августа сообщалось, что военные армии США ликвидировали на севере Сирии высокопоставленного члена группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), который планировал стать следующим лидером террористической группировки в стране.
12 августа сообщалось, что Сирия просит Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля.
Ранее глава МИД Сирии заявил, что его страна «устала от войны».