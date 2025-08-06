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Китай направил на патрулирование новую атомную подводную лодку

Китай вывел на патрулирование атомную подводную лодку с баллистическими ракетами
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Jason Lee/Reuters

Китай направил подводную лодку с баллистическими ракетами на боевое патрулирование. Об этом сообщил Military Watch Magazine (MWM)

Субмарина вышла с военно-морской базы Лунпо, которая является хорошо укрепленным подземным объектом на острове Хайнань, где базируется основная часть китайского стратегического подводного флота.

При этом уточняется, что один из членов экипажа заявил о готовности «без колебаний» запустить ядерные ракеты в случае получения соответствующего приказа. Подлодка оснащена баллистическими ракетами проекта 094.

Президент США Дональд Трамп 4 августа заявил, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в «нужный регион». Глава государства приказал направить их в «соответствующие регионы» после перепалки с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Что означают слова главы Белого дома на практике и почему это решение лишено какого-либо стратегического смысла, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в Совфеде связали решение Трампа о подлодках со спуском на воду подводного крейсера РФ.

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