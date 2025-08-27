Российская армия взяла в плен сразу девять украинских операторов БПЛА

РИА Новости: ВС РФ взяли в плен девять операторов дронов под Колодезями

В районе Колодезей в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения группировки ВС РФ «Запад» сумели пленить сразу девять украинских операторов ударных БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен. <...> Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», — говорится в сообщении.

27 августа Минобороны РФ выпустило видео с пленным украинским бойцом Дмитрием Пуцко, который обратился к остающимся на линии соприкосновения сослуживцам, призвав их сдаваться в плен Вооруженным силам РФ.

Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ нормально относятся к пленным украинским солдатам.

До этого сообщалось, что украинские солдаты стали все чаще отказываться от обмена, потому что хотят вернуться домой живыми.

Ранее стало известно о случае в зоне СВО, где наемник ВСУ из Польши заблудился в лесу и попал в российский плен.