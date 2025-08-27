На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Швеция на учениях в Латвии отработала применение БПЛА в условиях, как на Украине

Армия Швеции отработала применение БПЛА в условиях, схожих с украинскими
true
true
true
close
wideshuts/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Швеции отработали применение беспилотных летательных аппаратов в ходе учений Baltic Trust в Латвии в «условиях, схожих с украинскими». Об этом сообщила пресс-служба королевства, передает РИА Новости.

Отмечается, что во время учений Baltic Trust в Латвии союзники по НАТО отрабатывали алгоритмы выявления, подавления и борьбы с дронами в условиях, имитирующих вооруженный конфликт на Украине.

Швеция вступила в Североатлантический альянс 7 марта 2024 года. Сегодня власти королевства активно увеличивают оборонные расходы, увеличивают количество вооружений и планируют повысить численность своих ВС. В период с 2025 по 2030 год министерство обороны Швеции намерено выделить крупную часть ресурсов на ремонт, модернизацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств противовоздушной обороны и предметов снабжения.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что страна значительно повысит расходы на оборону, и назвал это самым масштабным переоснащением ВС со времен холодной войны.

Ранее сообщалось, что Дания, Норвегия и Швеция оплатят военную помощь Украине по инициативе США и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами