Генерал раскрыл, что за тайный самолет был замечен над Винницей

Военно-транспортный самолет, который заметили над Винницкой областью, вероятно, перевозил технику НАТО для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предположение сделал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.

«У НАТО есть самолеты, похожие на Ил-76. В них можно перевозить все, что туда поместится: и боевую технику, и боеприпасы, и грузы», — отметил Липовой.

Также он обратил внимание на то, что самолет был замечен над Винницкой областью, которая находится на западе Украины. Он не исключил, что там наверняка есть посадочные полосы, где могут приземлиться военные самолеты. По словам генерала, подобный способ доставки грузов не является каким-то ноу-хау. Он отметил, что переброска идет не только внутри Украины, но и со стороны Европы, в частности Польши.

26 августа украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале заявило, что над Винницкой областью пролетел неизвестный самолет. В публикации говорилось, что самолет визуально похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76. В издании также уточнили, что воздушное судно на радарах не отображалось.

