На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генерал раскрыл, что за тайный самолет был замечен над Винницей

Липовой: самолет над Винницкой областью мог перевозить для ВСУ технику НАТО
true
true
true
close
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Военно-транспортный самолет, который заметили над Винницкой областью, вероятно, перевозил технику НАТО для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предположение сделал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.

«У НАТО есть самолеты, похожие на Ил-76. В них можно перевозить все, что туда поместится: и боевую технику, и боеприпасы, и грузы», — отметил Липовой.

Также он обратил внимание на то, что самолет был замечен над Винницкой областью, которая находится на западе Украины. Он не исключил, что там наверняка есть посадочные полосы, где могут приземлиться военные самолеты. По словам генерала, подобный способ доставки грузов не является каким-то ноу-хау. Он отметил, что переброска идет не только внутри Украины, но и со стороны Европы, в частности Польши.

26 августа украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале заявило, что над Винницкой областью пролетел неизвестный самолет. В публикации говорилось, что самолет визуально похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76. В издании также уточнили, что воздушное судно на радарах не отображалось.

Ранее на Украине заметили в небе рой из российских «Гераней».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами