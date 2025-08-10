Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют дороги в Запорожской области, сбрасывая с дронов начиненные взрывчаткой тушки животных и птиц. Об этом рассказал журналистам замполит роты российской группировки войск «Днепр» с позывным «Фара», пишет РИА Новости.

«Дошло до того, что они тушки животных освежевывают, засовывают туда мину, и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана», — сказал «Фара».

Кроме того, украинцы сбрасывают на дороги в прифронтовых и тыловых районах Запорожья заминированные бытовые предметы. «Фара» уточнил, что это могут быть мусорные пакеты, банки из-под энергетиков и многое другое.

Замполит отметил, что бойцы российской армии изучили стиль ведения боевых действий ВСУ и не попадаются на эти уловки. Он отметил, что военные ВС РФ при виде постороннего объекта на дороге всегда объезжают его или останавливаются.

«Фара» добавил, что подобная тактика ВСУ объясняется настроениями внутри украинской армии. По его словам, бойцы и командиры понимают, что проигрывают, поэтому «пакостят, чем могут».

До этого «Фара» рассказал, что операторы дронов ВСУ пользуются жаркой погодой и своими ударами провоцируют пожары в тыловых районах Запорожской области. По его словам, огонь часто перекидывается на жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки мирных жителей.

Ранее подполье узнало об игнорировании жителями Запорожья приказов киевских властей.