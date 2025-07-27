«Прерогатива региона». В Кремле высказались о награждении осужденного экс-генерала Попова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнее награждение осужденного бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью», заявил, что «речь идет о региональной награде». Адвокат полагает, что произошедшее обязательно войдет в учебники по юриспруденции.

«Уникальный случай»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что награждение осужденного бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в Запорожской области — дело региона.

«Это прерогатива региональных властей. Речь идет о региональной награде», — сказал представитель Кремля журналистам.

24 июля глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении четырех военачальников, участвовавших в отражении контрнаступления украинской армии на территории региона в 2023 году, орденами «За заслуги перед Запорожской областью» І степени. Среди них был Иван Попов.

Балицкий также анонсировал, что в городе Мелитополе на улице имени 58-й Армии (бывш. улице Коммунаров) «будет установлен барельеф в честь великого подвига военнослужащих».

Адвокат Сергей Буйновский назвал награждение осужденного Попова «уникальным случаем», подчеркнув, что прежде такого никогда не случалось.

«Это единственный случай в России, когда так называемый, по версии следствия, «потерпевший» награждает своим высшим орденом осужденного! И я уверен — это войдет в учебники по истории и юриспруденции», — сказал юрист в интервью «Царьграду».

Дело Попова

Попова признали виновным в причастности к хищению 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката общей стоимостью 105 млн рублей , закупленных администрацией Запорожской области. Материалы планировали использовать для строительства в регионе фортификационных сооружений. Попову содействовали генерал-лейтенант Олег Цоков (погиб в зоне СВО в 2023 году) и предприниматель Сергей Моисеев.

«За проявленное мужество»: осужденный экс-генерал Попов представлен к награде Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении командующих воинских... 24 июля 18:57

Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он также должен заплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. Попова лишили звания генерал-майора, но оставили ему боевые награды (ордена Кутузова, Жукова, Мужества, «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и др.).

В мае 2025 года власти Запорожской области обжаловали приговор Попову, попросив суд отменить его и «передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию».

«Прошу приговор Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года в отношении Попова Ивана Ивановича отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства», — следует из текста жалобы.

На этой неделе Второй западный окружной военный суд оставил в силе приговор экс-генералу.