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Участники СВО записали видеообращение в защиту генерала Попова

Экс-губернатор Губарев записал видео с бойцами СВО в защиту генерала Попова
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Министерство обороны РФ

Участники спецоперации записали видеообращение в защиту генерала Ивана Попова с позывным Спартак. Кадры опубликовал бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев в своем Telegram-канале.

На опубликованном ролике можно заметить группу людей, которые собрались небольшой группой, чтобы зачитать обращение в защиту генерала. Граждане и волонтеры потребовали «прекратить произвол» в отношении Попова. По их словам, военнослужащий принимал участие в конфликтах в Чечне и зоне СВО. Они отметили, что Попов за время службы достиг успеха в отражении украинского наступления летом 2023 года.

В видеообращении говорится, что приговор «практически перечеркнул судьбу» генерала.

«Мы требуем справедливости», — заявили активисты.

Попова обвинили в хищении в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

24 апреля суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве, лишил генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. Экс-генерал-майор несколько раз просил отправить его в зону проведения специальной военной операции на Украине, однако получал отказы. Его последнее прошение не удовлетворили из-за отсутствия вакансий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что экс-генерал Попов ответил стихами и улыбкой на пятилетний приговор.

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