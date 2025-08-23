Силы ПВО сбили над регионами России еще 20 украинских беспилотников за два часа

За два часа силы противовоздушной обороны России уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, с 12:00 до 14:00 мск дежурные расчеты ПВО сбили восемь дронов над Брянской областью, семь — над Смоленской, три — над Курской и два — над Калужской.

В этот же день Минобороны РФ заявило о ликвидации девяти украинских беспилотников над Брянской областью. По данным ведомства, атака произошла утром 23 августа в период с 08:20 до 09:30 мск, все дроны также были самолетного типа.

Ночью силы ПВО сбили семь беспилотников: четыре над Ростовской областью, два — над Волгоградской и один — над Краснодарским краем.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что падение обломков дронов вызвало несколько пожаров, которые быстро ликвидировали пожарные. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что один из аппаратов упал в городе Петров Вал возле жилого дома. В результате пострадали трое человек, среди них ребенок, повреждено остекление здания.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.