На Украине заявили о продвижении российских войск в ДНР

Deep State: ВС РФ продвинулись в Серебрянском лесничестве и в направлении Лимана
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в Серебрянском лесничестве и в направлении населенного пункта Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State.

По данным портала, российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Торское и Ямполовка.

Украинское издание «Страна.ua» отметило, что ситуация для украинских войск в ДНР ухудшается. По словам журналистов, наступление российских бойцов в районе Серебрянского лесничества может привести к переходу города Северск под контроль ВС России.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России освободили населенный пункт Клебан-Бык в ДНР. По информации ведомства, в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка ДНР была поражена живая сила противника и техника трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны.

Ранее МО опубликовало видео удара ВС РФ «Искандерами» по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР.

